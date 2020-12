Božičkova tovarna daril letos prvič na spletu

Humanitarno društvo Enostavno pomagam je že šesto leto zapored zagnalo Božičkovo tovarno daril, v kateri s pomočjo obiskovalcev poskrbi za obdaritev otrok iz socialno šibkejših družin iz širše celjske regije in jim tako pričara božično veselje. Letos se je projekt zaradi epidemiološke situacije prvič preselil na splet.

»Odkar je Božičkova tovarna daril prvič odprla svoja vrata, je darilo pod božično jelko pričakalo več kot 3700 otrok, katerim skromne želje, ki so jih napisali Božičku, niso bile uslišane. S pomočjo Božičkovih pomočnikov smo jim dostavili mali čudež, zapakiran v darilo iz Božičkove tovarne daril. Zato si letos še posebej želimo nadaljevati naše božično poslanstvo in verjamem, da nam bo s skupnimi močmi vseh dobrih ljudi to tudi uspelo,« je prepričan Milan Ninić, predsednik humanitarnega društva Enostavno pomagam.

Vse do 13. decembra lahko obiščete spletno stran www.bozickovatovarna.si, kjer si izberete poštni predal otroka, ki ga želite obdariti. Na voljo so vam imena in starosti otrok. V nadaljevanju se odločite o vrednosti donacije (20 €, 30 € ali 40 €) in zaključite obdarovanje z izvedbo plačila. Prostovoljci bodo nato za vsakega otroka pripravili darilo primerno njegovi starosti in v vrednosti prejete donacije. Vsebovalo bo 5 stvari: igračo ali družabno igro, nekaj sladkega, šolske potrebščine ali material za ustvarjanje, izdelek za osebno higieno in knjigo slovenskega avtorja. Ko bodo vsa darila pripravljena, jih bodo škrati prostovoljci dostavili otrokom do božičnega večera na dom, da jih bodo lahko pričakala pod praznično okrašeno smrečico.