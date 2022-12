Božiček je minuli petek obiskal in razveselil male Oplotničane.

Veselo pričakovanje so popoldne začeli z lutkovno predstavo Sitnobe sitne, ki so jo izvedli v dvorani Rudija Žnidariča. Po predstavi je otroke v grajskem kompleksu obiskal sam Božiček in med najmlajšimi požel pravo navdušenje. Zanje je pripravil božičkovo pogostitev, z njim pa so se lahko tudi fotografirali. Dogajanje je popestril tudi božični sejem.

(N. K., Foto: Anže Filipič)

1 od 8