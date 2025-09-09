*** oglasno sporočilo

BoxSpring postelja – Novi trend spalnic

BoxSpring postelja je postelja, ki piše nove smernice spalnega udobja in luksuznega videza spalnice. Navdušuje s kraljevskim oblazinjenim videzom, nadstandardno višino, box dizajnom in številnimi drugimi inovativnimi rešitvami, ki jutra naredijo še prijetnejša, izgled spalnice pa nad pričakovanji.

Za nakup BoxSpring postelje se obrnite na strokovnjake

Na trgu je zaslediti razlike med posteljami boxspring. Če želite, da bo vaša zakonska postelja kot iz kataloga, si vzemite čas in jih spoznajte v živo v salonu ali na sejmu MOS. Obrnite se na strokovnjake z dolgoletnimi izkušnjami v spalni industriji, ki si bodo vzeli čas za vas.

Slovenska BoxSpring postelja bo izdelana glede na vaše želje

V Spalnem centru Maremico, kjer sami izdelujejo BoxSpring postelje, lahko izbirate med boxspring dizajni, barvami, materiali, višino, dimenzijo postelje in trdoto udobja všitega ležišča Leticia, ki ga izdelajo po meri. Brez kompromisov si lahko pri njih uresničite želje po sanjski postelji.

Njihova tapecirana postelja predstavlja novi trend posteljnega dizajna. Zasnovana je trajnostno in bo z vami bo dlje kot si mislite. Svoje zadovoljne uporabnike, med katerimi so številni znani Slovenci, navdušuje z mogočnim, kraljevskim videzom, nadstandardno višino, lebdečim videzom, enostavnim postiljanjem, personaliziranim udobjem in še čim. Kot je zaslediti, gre za najlepšo posteljo daleč naokoli.

Oblazinjena postelja Box postelja, ki nastaja na slovenskih tleh, je simbol kakovosti, udobja in prefinjenosti. Gre za kvalitetno posteljo, ki ni nikoli izdelana na zalogo. Nastaja po naročilu, za vsakega kupca posebej – unikat, ki odraža vas.

BoxSpring je ponos ekipe Maremico. Njihove izkušnje segajo vse od leta 1994. Za njimi je ogromno svetovanj, izdelave, izkušenj. Že vrsto let uspešno združujejo sodobne trende, najboljše materiale in unikaten pristop. Vse to z namenom, da vsakomur ustvarijo udobno posteljo, ki jo do sedaj še niso imeli.

BoxSpring postelja tudi med znanimi Slovenci in arhitekti

To je zadnja leta zaslediti tudi v različnih spletnih in družbenih medijih. Številni znani Slovenci so svoje spanje zaupali ekipi Maremico. Njihova spring box postelja, s katerimi pišejo novo dimenzijo spalnega udobja in dizajna, zadovoljuje tudi najbolj zahtevne ljubitelje spalnega luksuza.

Poleg tega je ta moderna postelja pridobila zaupanje tudi med arhitekti, saj jo zlahka umestijo v svoje projekte, saj se odlično poda različnim stilom – od klasike do modernega.

BoxSpring – Za vse, ki razmišljajo trajnostno

Vsaka BoxSpring postelja je rezultat natančnega dela in je ročno izdelana izpod rok slovenskih mojstrov. Njihova predanost detajlom in uporaba visokokakovostnih materialov zagotavljata, da je vsaka BoxSpring postelja estetsko dovršena, izjemno udobna in skoraj večna. Trajnostno je zasnovana tako, da jo lahko obnavljate zahvaljujoč modularni zasnovi – Po želji ji lahko kadarkoli zamenjate barvo oblazinjenja in dotrajan del všitega ležišča.

Box postelja piše nove trende kupovanja postelje

Lahko bi rekli da ima ta visoka postelja pečatom vašega karakterja, saj lahko tej tapecirani postelji sami izberete barvo oblazinjenja, končno višino, dizajn in trdoto udobja všitega ležišča Leticia ali vodne postelje Lectus. Tudi obnovili jo lahko – tapeciranje in udobje.

Luksuzen dizajn, ki lebdi

Videz lebdenja v spalnici je s spring box posteljo lahko doseči. Sploh z led lučkami, ki so skrbno umeščene v njihov posteljni dizajn. Z lebdečim videzom se lahko še posebej pohvali lebdeča postelja BoxSpring Fly, ki pride še posebej do izraza v majhnih in srednje velikih spalnicah.

9 namigov, kaj preveriti pred nakupom postelje BoxSpring:

• Koliko barv oblazinjenja vam lahko ponudijo?

• Koliko različnih višin postelje imajo na voljo?

• Ali posteljo izdelajo sami?

• Jo lahko kupite skupaj z ležiščem, ki bo izdelano glede na vaše telesne lastnosti, posebnosti in želje glede trdote?

• Vam lahko ponudijo posteljo z lebdečim videzom?

• Koliko dizajnov vzglavnih stranic imate na voljo?

• Kolikšen je dobavni rok izdelave?

• Koliko stane dostava in montaža boxing postelje?

• Ali boste lahko kak dotrajan del obnovili?

Izbira BoxSpring postelje je odločitev, ki bo vplivala na videz vaše spalnice in kakovost spanja, zato si vzemite čas in odločite premišljeno. S pravilno izbiro boste ustvarili sanjsko moderno spalnico, ki vam bo nudila udobje in počitek, ki si ju zaslužite.

Potrebujete ideje za svojo bodočo BoxSpring posteljo?

Če potrebujete navdih za svojo spalnico ter najti vam idealno barvno kombinacijo oblazinjene postelje BoxSpring, si oglejte spletno stran www.boxspring.si.

Naročnik oglasa: BoxSpring/

*** oglasno sporočilo