Boštjan Koren iz Črešnjevca pri SB: »Lahko smo zelo ponosni na naše!«

Minuli vikend se je zaključilo Evropsko prvenstvo v nogometu, ki je potekalo v Nemčiji. Naslov so osvojili nogometaši Španije, s svojo predstavo pa je navdušila tudi slovenska nogometna reprezentanca, ki se je uvrstila v osmino finala. Tri naše tekme si je v živo v Nemčiji ogledal tudi Boštjan Koren iz Črešnjevca pri Slovenski Bistrici. Je strastni navijač in reden obiskovalec raznih nogometnih prvenstev.

1 od 5

Najprej si je v skupinskem delu ogledal tekmi Slovenije proti Danski in Srbiji ter nato še tekmo v osmini finala proti Portugalski. »Vzdušje v Nemčiji ni delovalo tako dobro kot recimo na drugih prvenstvih, ki sem jih obiskal. Tam so bile vsepovsod zastave, vsi so bili v dresih, tukaj pa si to lahko doživel šele, ko si prišel na stadion. Smo pa posebno vzdušje naredili slovenski navijači, ki jih je v Nemčijo res prišlo ogromno. Pet ur pred tekmo smo se skupaj zbrali tako v Stuttgartu, kot v Münchnu. V Frankfurtu smo bili malo pozni in smo šli direktno na tekmo. Z navijači iz ostalih držav smo se srečevali v prijateljskem vzdušju. V Stuttgartu sva bila s prijateljem štiri dni in si ogledala TV stolp, Porsche in Mercedes muzej. V Münchnu sva bila samo dva dni. Ogledala sva si glavni trg. Stadion je bil zaradi tekem zaprt. V Frankfurtu za oglede ni bilo časa.« Kaj pa pravi Boštjan na uvrstitev Slovenije v osmino finala? »Lahko smo zelo ponosni, kar smo dosegli in malenkost razočarani, ker smo bili tako blizu napredovanja. Štirje remiji – če bi nam to kdo ponudil pred prvenstvom, bi takoj vzeli. Prepričan sem, da imamo zelo dobre temelje za naprej. Upam, da bo Matjaž Kek ostal selektor, ker je res naredil odlično ekipo, glede na to, da nimamo ogromno zvezdnikov, razen Oblaka in Šeška. Ekipni duh je res odličen. Nihče nas ni nadigral.«

Več o tem, katera nogometna prvenstva si je že ogledal v živo, zbiranju sličic iz zbirke Panini ter kako preživlja prosti čas, pa v aktualni julijski številki Bistriških novic. (GA, Foto: osebni arhiv BK)