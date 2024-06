Borovničeve kremšnite Andreje Pušnik, kuharice na OŠ Kajetana Koviča Poljčane.

Potrebujemo:

Pekač obsega 30 x 25 cm

Dva listnata testa

Borovničev žele:

500 g borovnic

100 g sladkorja

450 ml vode

sok polovice limone

2 borovničeva pudinga

Krema:

250 g borovnic

50 ml vode

50 g sladkorja

6 listov želatine

500 g Mascarpone sira

100 g sladkorja v prahu

500 ml sladke smetane za stepanje

Zaključek:

500 ml sladke smetane za stepanje

Priprava

Razvaljano listnato testo pečemo na 200° C, 15–20 minut.

Med tem pripravimo borovničev žele: borovnice kuhamo v 250 ml vode, ki smo ji dodali sladkor, vanilijev sladkor in limonin sok. Ko se borovnice zmehčajo, jih odstranimo z ognja in s paličnim mešalnikom pretlačimo v pire.

Pretlačene borovnice damo nazaj na štedilnik in vanje zakuhamo pudinga z 200 ml vode. Kuhamo toliko časa, da se masa zgosti. Še vročo maso prelijemo po pečenem listnatem testu. Počakamo, da se masa ohladi.

Pripravimo kremo: v vodi kuhamo sladkor in borovnice, dokler se borovnice ne zmehčajo. S paličnim mešalnikom jih stepemo in masi dodamo namočeno ter ožeto želatino. Maso ohladimo do mlačnosti.

Ohlajeni masi dodamo še sladkor v prahu in mascarpone kremo ter narahlo primešamo stepeno sladko smetano.

Nato sestavimo kremne rezine: na borovničev žele namažemo kremo. Stepeno sladko smetano namažemo na kremo. Na smetano položimo drugo pečeno listnato testo.

Na koncu ga potresemo s sladkorjem v prahu.

Dober tek!