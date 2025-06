Borovničev kolač

Potrebujemo:

250 g margarine

340 g moke

125 g sladkorja

1 jajce

1 zavitek pecilnega praška

2 žlici kisle smetane

Za preliv:

2 zavitka malinovega pudinga

sladkor

7 dl mleka

500 g borovnic

V posodi z mešalnikom zmešajte moko, pecilni prašek, sladkor, jajce, kislo smetano in margarino. Zgneteno testo naj počiva na hladnem 30 minut. Zavrite mleko. V delu mleka razpustite oba pudinga in sladkor in zakuhajte vrelemu mleku. Mešajte, da se puding zgosti. Na dno namaščenega pekača položite polovico ohlajenega testa. Čez testo enakomerno prelijte puding in ga obložite z borovnicami. Čez naribajte preostanek ohlajenega krhkega testa. Pečemo na 180 °C približno 50 minut.