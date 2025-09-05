Bolezen modrikastega jezika potrdili tudi na več kmetijah v konjiški, zreški in vitanjski občini

Bolezen modrikastega jezika so potrdili tudi na več kmetijah v konjiški, zreški in vitanjski občini.

Bolezen se namreč intenzivno širi po vsej državi, dnevno oboleva vse več živali, je za Radio Rogla in časopis NOVICE sporočil direktor Veterinarske postaje Slovenske Konjice Srečko Gorinšek. Na kmetijah zaradi bolezni nastaja gospodarska škoda.

Poginilo nekaj ovac

Na Konjiškem, Zreškem in Vitanjskem je zaradi bolezni modrikastega jezika že poginilo nekaj ovac, medtem ko smrtnih primerov pri govedu doslej na tem območju niso zaznali.

Poginjene trupe odstranjuje Veterinarsko higienska služba.

Veterinarji bolezen potrdijo na podlagi simptomov, kot so spremembe na področju gobca, jezika, ustne votline, vnetje očesnih veznic, povišana telesna temperatura, živali tudi težko hodijo zaradi bolečin v nogah. Obolele živali zdravijo simptomatsko in s podporno terapijo za zviševanje odpornosti, do ozdravitve pa ostajajo v hlevih.

Ker bolezen prenašajo krvosesne mušice, je pričakovati, da bo s hladnejšim, ko mušic ne bo več, primerov manj, do ponovnega izbruha pa bi lahko prišlo spomladi – vendar naj bi država zagotovila brezplačno cepivo. Za učinkovito zaščito morajo biti živali namreč cepljene že pozimi.

Bolezen ni nevarna ljudem

Veterinar Gorinšek ob tem poudarja, da bolezen modrikastega jezika ni nevarna ljudem. Da bolezen ne vpliva na ljudi ali varnost hrane, so sporočili tudi z Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Meso in mleko živali sta varna za uživanje.

Kontaktne točke za kmete

114 – klicni center za informacije o bolezni modrikastega jezika

Klicni center na telefonski številki 114 kmetom nudi informacije o bolezni modrikastega jezika. 114 lahko pokličejo vsak delovni dan med 8. in 16. uro .

Kontaktne točke za kmete

Rejci naj pogin še naprej javljajo na telefonske številke enot Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI):

NVI Celje

03 5451 031

NVI Maribor

02 749 3687

02 461 3150