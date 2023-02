Bogovi ljubezni v Slovenskih Konjicah: valentinov koncert z Erosi v nedeljo

Fantje iz zasedbe Erosi bodo še pred valentinovim s svojimi glasovi pobožali vse zaljubljene: v nedeljo v Športni dvorani Slovenske Konjice prirejajo svoj tradicionalni koncert Sanjsko valentinovo z Erosi.

»Kot se za bogove ljubezni spodobi, bo to večer najlepših ljubezenskih skladb. Erose boste tokrat videli tudi v malce drugačni glasbeni podobi, skozi pop rock uspešnice. Obeta se resnično glasbeno raznolik koncert,« je napovedal Vitanjčan Miha Lesjak, ki v priljubljeni fantovski zasedbi prepeva še z Jožetom Sadekom, Dejanom Korenakom in Matejem Dolarjem.

Gostje, sanjski par in presenečenja

Fantom se bosta na odru pridružila Alya in Vili Resnik, s katerima so Erosi posneli glasbene uspešnice, z njimi bo še razširjeni spremljevalni band, obljubljajo presenečenje. »Na koncertu bomo med vsemi, ki so sodelovali v naši nagradni igri, izbrali tudi sanjski par. Podarili jima bomo svoj nastop,« je še povedal Lesjak in dodal, da je za najbolj zaljubljen koncert v teh krajih na voljo le še nekaj vstopnic preko sistema Eventim, na Petrolovih bencinskih servisih in poštah.

Ker je koncert že skoraj razprodan, vstopnic pred koncertom v športni dvorani ne bo mogoče kupiti. (N. K.)

1 od 3