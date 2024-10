Bogomir Dolenc, rekorder desetkratnega Ironmana

Bogomir Dolenc, ekstremni športnik, ki živi v Studenicah v občini Poljčane, je dosegel izjemen uspeh. Na eni najbolj napornih vzdržljivostnih tekem je postavil svetovni rekord!

Konec septembra je Bogomir Dolenc sodeloval na tekmovanju Ultra Triatlon Italija, in sicer v disciplini Deca Ironman Non stop. To je desetkratni Ironman! Ciljno črto je prestopil kot prvi in z doseženim časom celo postavil novi mejnik v svetu triatlona.

Kaj je Deca Ironman?

Za boljše razumevanje tega podviga naj spomnimo: Ironman triatlon je tekmovanje, ki obsega 3,86 kilometra plavanja, 180,25 kilometra kolesarjenja in 42,20 kilometra teka. Velja za eno najzahtevnejših enodnevnih športnih preizkušenj na svetu.

Deca Ironman Non stop pa pomeni, da je tekmovalec moral desetkrat ponoviti to zahtevno preizkušnjo.

Doslej je ta ekstremni podvig uspel le enemu Slovencu, Mateju Markoviču leta 2017. Dolenc pa je zdaj s svojim nastopom presegel vse pretekle dosežke.

Cilj: Priti do cilja

»Najprej moram poudariti; vsak, ki pride na cilj, je zmagovalec, saj so to res ekstremne razdalje. Moj cilj je bil priti na cilj. Uspelo mi je, in to z novim svetovnim rekordom. Zgodba se je res lepo iztekla zame,« je povedal Bogomir Dolenc. V teh dneh pričakuje še uradno preverbo protidopinške komisije, a prepričan je, da ne bo nobenih težav.

Preizkušnja pod ekstremnimi pogoji

Ultra triatloni so izjemno zahtevna tekmovanja, ki vsako leto potekajo na različnih lokacijah po svetu. Letos je preizkušnja potekala v Italiji, start je bil 21. septembra.

»V Italijo sem šel s strahospoštovanjem. Do dogodka in do tekme. Hkrati pa z občutkom veselja zaradi novih izkušenj in spoznanja novih ljudi, novih doživetij. Čeprav sem vedel, da sem bil dobro pripravljen, so me preganjala vprašanja: Ali je bilo dovolj treningov? Sem dovolj navadil telo in glavo na nespanje?«

Potem pa se je tekma začela. Po nekaj sto metrih plavanja, ko je telo drselo po vodi, hladni 19 stopinj Celzija, je Bogomir začutil, da je nastopil njegov trenutek. »Roke so delale zaveslaje, misli so šle v fokus in ta fokus me je spremljal do cilja,« opisuje svoj občutek.

Ciljno črto je prestopil 30. septembra, zvečer. Za dokončanje je porabil 9 dni in skoraj 19 ur. Skupno je preplaval 38 kilometrov, kolesaril 1.800 kilometrov in odtekel 422 kilometrov. Časa za počitek je bilo zelo malo.

Spanje? Skoraj nič

»Tekmovanje poteka non stop. Vsak tekmovalec sam odloča, koliko časa bo spal ali počival. Sam sem spal približno 2 do 3 ure na noč, razen med nevihto, ko sem si privoščil 4 ure. Ostali čas sem preživel v gibanju: plavanje, kolesarjenje, tek.«

In to v težkih pogojih. Premagovati je moral velike višinske razlike, blato, neurejene in ovinkaste ceste. Samo med kolesarjenjem je bilo treba prevoziti 15 tisoč višinskih metrov. Za primerjavo – kot da bi ob 180 kilometrov ravninske vožnje še dvakrat skočil na Roglo. In to desetkrat ponovil.

Priprave so ključne

Kako se pripraviš na tak podvig? »90 odstotkov je v glavi, v psihologiji. 10 odstotkov pa v fizični pripravi telesa. In teh 10 odstotkov mora biti neverjetno pripravljenih,« pravi Bogomir. Priprave so trajale celo leto – od novembra lani do septembra, ko je redno treniral plavanje, kolesarjenje, tek ter fizično moč.

Podpora ekipe

Bogomir poudarja, da brez prave ekipe uspeh ne bi bil mogoč. Ob njem je ves čas stala njegova žena Tadeja s hčerkama. Ter Klemen in Matej. »Vsi so devet dni garali, da so me lahko podpirali s hrano, opremo, skrbeli zame … Tudi oni so bili po tekmovanju zelo utrujeni.«

Tekmovanje terja tudi precejšen finančni vložek. Poleg prijavnine, ki znaša 2.500 evrov, so tu še stroški prevoza, najem avtodoma, hrane in opreme nanesli skoraj dvakrat več.

A vse to je zdaj poplačano z izjemnim rezultatom, ki močno odmeva v svetu ultra maratona.

Železni Bogo razmišlja o prihodnosti

Kakšen cilj si bo zastavil zdaj? »Kar malo sem se bal tega vprašanja,« se nasmehne. »Po tako velikem podvigu si za nekaj časa ne bom zadal večjih ciljev. Naslednje leto bom tekmoval na krajših razdaljah, morda dvojni ali petkratni Ironman. Več pa nekaj let ne, saj take preizkušnje zahtevajo leto dni priprav. Poleg tega pa tudi finančni vložek ni majhen.« (Bojana Petelinšek)