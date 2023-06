Bogata poletna doživetja

Poletje. Uradni začetek poletnih dogodkov bo to soboto, do konca avgusta jih sledi več kot sto.

To soboto, 17. junija, bo uradno odprtje Poletja v Celju 2023. Program je pripravil Zavod Celeia Celje v sodelovanju z Mestno občino Celje in s partnerji v mestu. Do konca avgusta napovedujejo več kot sto dogodkov, od tega sedemdeset v organizaciji Zavoda Celeia. Potekali bodo na šestih glavnih prizoriščih, številni bodo brezplačni.

Uroš Perić na gradu

Na eni najatraktivnejših lokacij – Starem gradu Celje – to poletje pričakujejo domačina Uroša Perića, Vlada Kreslina z Malimi bogovi, Vito Mavrič, Špas teater s tremi predstavami in druge. Vsak konec tedna bo potekal program Živa zgodovina s prikazom srednjeveškega življenja z vpogledom v tiskarno – oboje je že vključeno v vstopnino na grad (letna vstopnica za Celjane znaša tri evre). Vrhunec bo zadnji avgustovski vikend s Srednjeveškim dnevom.

Dostop do programa

Programska knjižica bo od prvega julija na voljo v TIC Celje in TIC Stari grad, muzejih in hotelih, vse informacije so tudi na spletu visitcelje.eu, letos pa prvič tudi preko QR kod, ki bodo objavljene na letaku, socialnih omrežjih, mestnih izložbah in mizah gostinskih lokalov. Več o poletnem dogajanju pa vas čaka tudi v aktualnem Celjanu.