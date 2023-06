Bo novi vrtec na Škapinovi ulici res zagotavljal dobre pogoje?

Na Škapinovi ulici v Novi vasi, kjer so lani porušili 37 let star, dotrajan in energetsko neustrezen trioddelčni vrtec, bodo zgradili novo, sodobno vrtčevsko zgradbo, v kateri bodo dobri pogoji za izvajanje predšolske vzgoje. Tako obljubljajo na Mestni občini Celje.

»Z velikimi, svetlimi igralnicami in lepo urejenim zunanjim igriščem bomo otrokom zagotovili varno in kreativno igro.«

Zagotovili četrt milijona

V letošnjem občinskem proračunu so za izdelavo projektne dokumentacije in začetek izgradnje vrtca zagotovili 250.000 evrov. Projektna dokumentacija je v izdelavi. »Letos bomo oddali vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, nato pa skladno z zakonodajo izdelali še projekte za izvedbo ter javno naročilo gradnje. Sprva je bila načrtovana izgradnja devetoddelčnega vrtca, glede na novo ocenjene demografske trende, doktrino otroškega varstva in razpoložljive finančne vire pa smo kapaciteto vrtca zmanjšali in s tem pristopili k novi zasnovi. Predvidevamo, da bi z deli pričeli že konec leta ali v začetku prihodnjega leta. Začetek gradnje moramo uskladiti tudi z Ministrstvom za naravne vire in prostor, ki bo saniralo zemljino na vrtčevskem igrišču,« so še pojasnili na Mestni občini Celje.