Bo koronavirus ustavil konjiškega popotnika Oliverja Tiča?

Koronavirus se širi tudi po južni Ameriki, kjer potuje konjiški popotnik Oliver Tič. Ne ve še, kako in če bo nadaljeval pot.

Spomnimo, da se je Oliver šele pred nekaj dnevi iz Slovenije vrnil v Kolumbijo, da bi potem, ko so ga oropali in je moral v domovini urediti nove dokumente, nadaljeval svojo pot po najdaljši cesti sveta.

Zdaj pa je njegova nadaljnja pot vprašljiva zaradi širjenja koronavirusa. Države namreč zaradi tega že zapirajo meje, pri nas pa se obeta tudi zaprtje letališča za potniški promet.

Oliver se še ni odločil, kaj bo storil. “Ogromno različnih informacij dobivam, sploh ne vem, katere so pravilne.”

Po njegovem se širjenja koronavirusa v Kolumbiji ne bo dalo zajeziti, saj ni opazil nobenih zaščitnih ukrepov, poleg tega opaža, da ljudje niso pazljivi pri kašljanju, kihanju ali druženju z drugimi.

Nevarni časi

Prav tako ga skrbi za lastno varnost. Po nedavnem oboroženem ropu, zaradi česar se je moral vrniti v Slovenijo, da uredi ukradene dokumente, je doživel še dva incidenta. K sreči mu ni bilo hudega, a je v prihodnje zaradi širitve virusa pričakovati poostrene varnostne razmere. “Na poti ne uživam več. Vsak dan me je strah,” je med drugim povedal na svojem družbenem omrežju.

“Lahko da se bom vrnil domov ali pa ne. Počakal še bom dan ali dva in se odločil. Če bodo razmere slabše, se bom vrnil v Slovenijo in seveda šel takoj v samoizolacijo. Konec koncev je svet velik in na njem še veliko poti, ki jih lahko prehodim.”

(Nina Krobat)