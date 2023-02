Deskarja na snegu Gloria Kotnik (v Celju živeča Velenjčanka) in Tim Mastnak (Celjan), alpski smučar Žan Kranjec ter smučarji skakalci Peter Prevc, Timi Zajc (iz Hramš), Cene Prevc in Lovro Kos so dobitniki letošnjih Bloudkovih nagrad, najvišjih državnih nagrad na področju športa. Na že 58. podelitvi je odbor za podelitev podelil tudi deset Bloudkovih plaket. Eno od teh je prejel ptujski atlet Kristjan Čeh.

Foto: Bor Slana/STA

