Blagodejni učinki zelenega čaja

Zeleni čaj spodbuja presnovne procese, krepi imunski sistem, razstruplja telo in zavira degeneracijo celic. Deluje namreč bazično, tako da presnova laže izloči ali nevtralizira strupe, zaužite s hrano. Pitje zelenega čaja učinkovito znižuje krvni tlak in raven škodljivega holesterola (LDL), medtem ko raven t. i. dobrega holesterola (HDL), ki skrbi za čisto ožilje brez oblog, zvišuje. Pitje zelenega čaja je poleg zdrave prehrane, dobra zaščita proti boleznim srca in ožilja. Povečuje tudi telesno odpornost proti virusnim, bakterijskim in glivičnim obolenjem, ki so posledica slabo delujočega ali oslabljenega imunskega sistema. S pitjem zelenega čaja skrbimo za zdrave zobe in kosti, priporočljiv je tudi za diabetike, saj zavira razgradnjo sestavljenih sladkorjev v enostavne. Eterična olja zelenega čaja v kombinaciji s tiaminom delujejo proti stresu, sproščajo napetost v mišičnem tkivu in delujejo blago pomirjevalno, nas varujejo pred slabim razpoloženjem.

