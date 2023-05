BISTRIŠKO: Zaradi plazu bivanje v hiši v Ogljenšaku ni več mogoče, ogrožena tudi prevoznost lokalne ceste Tinje – Trije kralji

Tudi na Bistriškem se soočajo s posledicami močnejšega deževja. V minulih dneh so klicali na pomoč gasilce več lokalnih društev.

Kje je bilo najhuje?

V občini Slovenska Bistrica je bilo najhuje v Ogljenšaku, kjer je zemeljski plaz poškodoval pomožni objekt in je ogrožena stanovanjska hiša. »Tam smo lastniku ponudili začasno nadomestno stanovanje,« je dodal Branko Hojnik, poveljnik Civilne zaščite občine Slovenska Bistrica. Gasilci PGD Zg. Polskava so sicer v nedeljo s folijo prekrili okoli 150 kvadratnih metrov zemljine, a bivanje v hiši ni več varno.

Otežen je tudi lokalni promet na relaciji Tinje – Trije kralji, kjer je zemeljski plaz odnesel glavno lokalno cesto. Delno je še prevozna in upajo, da bo tako ostalo.

Težave so imeli tudi zaradi plazu tudi v Slovenski Bistrici. Gasilci PGD Zgornja Bistrica so posredovali v Tirgotu, na Sernčevi ulici. Tam je zemeljski plaz ogrožal, da bo zasulo potok, to pa bi povzročilo razlivanje vode. Delavec komunale je z delovnim strojem prekopal brežino plazu in odstranil odvečno zemljo iz potoka. Podrli so tudi nekaj dreves, ki so se zaradi plazu nagnila in ogrožala stanovanjsko hišo. (B. P.)

