Bistriško: Spodnjepolskavčani pomagajo pomoči potrebnim

Na Bistriškem koncu minule poplave niso povzročile velikih škod. Zato so se gasilci iz Slovenske Bistrice in okolice danes zjutraj odpravili pomagati pomoči potrebnim v Savinjsko regijo. Dobrodelno pa je tudi lokalno prebivalstvo, ki v teh dneh zbira potrebne materialne zadeve in jih dostavlja v prostore KS Spodnja Polskava v centru vasi ob osnovni šoli. V minulih dneh so zbirali predvsem vodo in ostale pijače, osebne higienske pripomočke, hrano z daljšim rokom trajanja, čistila in rokavice ter jih dostavili v Mozirje in na Koroško. Z akcijo nadaljujejo v naslednjih dneh, ko bodo za šolarje zbirali šolske potrebščine, zbiranje bo potekalo v četrtek in petek med 15. in 18. uro. Na zbirno mesto v prostorih KS lahko dostavite svinčnike, barvice, zvezke, tempere in lepo ohranjene šolske torbe.

