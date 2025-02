BISTRIŠKO: Priložnost za opolnomočenje priseljenih žensk s Kosova

Številne ženske, priseljene v Slovenijo iz drugih kulturnih okolij, najpogosteje Albanke, se težko vključijo v slovensko družbo. Ne poznajo jezika, ne poznajo delovanja tukajšnjih institucij, težko se vključijo na trg dela. Da bi jih opolnomočili, so na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudska univerza znova vpeljali program socialne aktivacije (SA+).

Gre za program, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Traja 6 mesecev, posamični sklopi pa se bodo vrstili še do sredine leta 2027.

Prijave še zbirajo

Nova skupina programa Socialna aktivacija začenja s programom aprila. Prijave kandidatk na usposabljanje še zbirajo, pravi kulturna mediatorka na Andragoškem zavodu, Silvana Kavaz in povabi k prijavi.

Do opolnomočenja in zaposlitve

Program SA+ omogoča, da udeleženke okrepijo socialno vključenost v širše družbeno okolje, razvijajo komunikacijske veščine v slovenščini, pridobijo socialne in funkcionalne kompetence za aktivno reševanje svojih življenjskih in socialnih problematik ter povečajo zaposlitvene možnosti.

»Udeleženkam, ki povečini nimajo formalnih delovnih izkušenj, program SA+ omogoča, da se v sklopu 96-urnega praktičnega usposabljanja pri delodajalcih ob podpori mentorja uvedejo v delovni proces in pridobijo praktične izkušnje za trg dela.

Na AZM – LU si prizadevamo, da bi se povezali z različnimi delodajalci. Usposabljanje je tako do sedaj potekalo v domovih za starostnike za opravljanje poklicev likarice/perice, strežnice/čistilke ali pomočnice v kuhinji in pri čistilnih servisih, saj so potrebe po kadru na področju storitev čiščenja velike in udeleženke odlično zapolnjujejo to vrzel,« pojasni Silvana Kavaz.

Foto: S. Kavaz, AZM – LU