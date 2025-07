V minulih tednih so po župnijah na Bistriškem zakrament svete birme prejeli številni mladi verniki. V slovesnih bogoslužjih, polnih upanja in skupnosti, so birmanci potrdili svojo vero ter stopili na pot duhovne zrelosti.

Objavljamo utrinke s tega posebnega dne iz različnih župnij, posnetki so delo studia Foto BRBRE, Slovenska Bistrica.

