BISTRIŠKO: Pred odločitvijo o nadaljnjem izobraževanju?

Devetošolce in dijaki zaključnih letnikov v tem času na izobraževalnih ustanovah pridobivajo informacije in tehtajo o možnostih. Vedno pride prav tudi dober nasvet. Kako pa so svojo izobraževalno pot izbrali in prehodili prepoznavni, uspešni posamezniki z Bistriškega?

Dr. Jakob Kraner z Zgornje Polskave, inženir metalurgije in materialov, direktor razvoja valjanih izdelkov, Impol Slovenska Bistrica:

»Pri izbiri srednje šole in fakultete so mi vedno pomagala priporočila starejših prijateljev, ki so takrat že obiskovali te ustanove. Informativnih dni sem se z veseljem udeležil, čeprav sem v obeh primerih izbire izobraževalnih ustanov bil že odločen, kje želim nadaljevati šolanje.

Čeprav se danes temu večkrat začudim, sem dolgo verjel in želel postati delavec v gostinstvu (lastnik lokala, gostišča ali cateringa). V določenem obdobju me je zanimalo novinarstvo, seveda predvsem športno. Z vpisom v tehniško gimnazijo so se cilji in ambicije po poklicu preusmerile v arhitekta in inženirja.

Kaj me je na izobraževalni poti navdušilo, morda razočaralo? Izpostavil bi dijaške in študentske izmenjave, ki so mi omogočile izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje v tujini, nad čimer sem še danes izjemno navdušen. Navdušilo me je tudi spoznavanje delovnih okolij in izzivov z vključevanjem v industrijo s štipendijami, opravljanjem prakse, diplomskim in magistrskim zaključnim delom.

Vsem bodočim dijakom in študentom lahko svetujem, da pri izbiri izobraževalnih ustanov upoštevajo predvsem lastne interese kot tudi kadrovske potrebe lokalnega oz. razširjenega okolja. Da sprejemajo izobraževanje kot osebno dobrobit in na izobraževalni poti zbirajo literaturo in dostope do le-te. Najpomembnejše pa je hkrati širiti krog prijateljev in puščati odprta vrata za poklicno sodelovanje.«

»ŠIRITE KROG PRIJATELJEV, PUSTITE ODPRTA VRATA ZA POKLICNO SODELOVANJE.«

Martina Plohl iz Slovenske Bistrice, magistra ekonomije, samostojna podjetnica, vodja Plesnega studia Plohl, Slovenska Bistrica:

»Vpis v srednjo šolo mi ni predstavljal prevelikega stresa, saj sem vedela, da se želim vpisat na gimnazijo. Pri vseh pomembnih odločitvah, med katerimi je tudi vpis v srednjo šolo in fakulteto, so mi vedno pomagali in svetovali starši, katerim tudi najbolj zaupam. Tako sem z odliko končala Ekonomsko gimnazijo v Mariboru, nato pa se brez pomislekov vpisala na Ekonomsko poslovno fakulteto v Mariboru, kjer sem tudi magistrirala.

Vedno sem bila zelo vzorna dijakinja in študentka, ki je vse opravila v roku, saj je od malih nog bila moja velika ljubezen športni ples (standardni in latinskoameriški plesi), kar me je naučilo reda in discipline. Tako sem danes svojo ljubezen do plesa in ekonomskoposlovno izobrazbo združila in se podala na samostojno poslovno pot.

Bodočim dijakom in študentom želim, da dobro pretehtajo možnosti, prisluhnejo svojim željam in se nato odločijo, saj so to življenjsko pomembne odločitve.«

»PRETEHTAJTE MOŽNOSTI, PRISLUHNITE ŽELJAM.«

Edita Golob z Zgornje Polskave, davčna svetovalka z licenco / računovodkinja, direktorica podjetja Pro fin, finančno-poslovni center Slovenska Bistrica:

»Priznam, da ob vpisu v Srednjo ekonomsko šolo v Mariboru še nisem imela natančne karierne vizije. Predmet računovodstva me je že v prvem letniku zelo pritegnil. Po srednji šoli nisem imela več nobenih dilem – točno sem vedela, da želim delati s financami in v računovodstvu. Študij na Ekonomski fakulteti v Mariboru mi je omogočil nadgrajevanje dobrih temeljev srednješolskega znanja. Magistrski študij in davčna akademija sta vse to še podkrepila.

Danes delam kot davčna svetovalka, do koder me je vodila pot skozi dolgoletne izkušnje v računovodstvu in podjetništvu. Na tej poti me je razočaralo dejstvo, da poklic računovodje še vedno ni zakonsko reguliran in da ga lahko opravlja vsak, tudi brez izobrazbe in znanja. Poklic je veliko težji kot sem si sprva predstavljala, zahteva vsakodnevno učenje in potrpežljivost, zato so dobri računovodje redki in čas pokaže pravo sliko.

Bodočim dijakom in študentom svetujem, naj si izberejo poklic, ki jih resnično veseli, dobro naj spoznajo sebe in svoje kvalitete ter vztrajajo, tudi ko ni najlažje. Uspeh pride z vztrajnostjo in predanostjo in ljubeznijo do svojega dela.«

»USPEH PRIDE Z VZTRAJNOSTJO IN PREDANOSTJO.«