Bistriško: Plezalni center bo obeležil 1 leto

Letošnje leto bistriška alpinistična scena obeležuje številne jubileje. Prvo leto bo v začetku oktobra obeležil plezalni center, mineva pa tudi 75 let od ustanovitve alpinističnega odseka v sklopu planinskega društva, ki je kasneje zamrl in so ga ponovno obudili pred 50 leti.

Plezalni center v Slovenski Bistrici bo kmalu obeležil 1. obletnico delovanja. V ta namen so v plezalnem centru postavili Boulder manijo. Gre za mesec dni trajajoče rekreativno tekmovanje v balvanskem plezanju. Do oktobra se lahko obiskovalci centra preizkusijo na balvanski steni, kjer jih čaka 100 balvanskih problemov. »5. oktobra, ko bomo praznovali prvo obletnico plezalnega centra, bo na sporedu epsko finale, v katerega se bodo uvrstili najboljši rekreativci. Pripravljamo privlačne in lepe nagrade,« pojasnjuje Ursula Pipenbaher, vodja plezalnega centra.

V letu dni je plezalni center obiskalo 30 tisoč obiskovalcev iz kar 28 držav in skupno 3 različnih kontinentov. (A. S.)

