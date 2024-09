Bistriško: pester vstop v jesen

Pred vrati je jesen, ki s seboj prinaša številne dogodke in raznovrstne priložnosti za druženja, praznovanja, pa tudi pridobivanja novih znanj. Kaj bomo počeli septembra? Kje se bomo družili? Kaj vse se bo na pragu jeseni dogajalo na Bistriškem?

Čebelarji bodo konec tedna obeležili 100 let

V soboto bo veselo pred čebelarskim centrom v Slovenski Bistrici. Tam bodo v krogu povabljenih slavili bistriški čebelarji, ki letos praznujejo 100-obletnico. Da bi obletnica še dolgo ostala v lepem spominu, so se odločili izdati tudi svoj zbornik. Jubilej pa bodo počastili tudi z odprtjem novega apiterapevtskega čebelnjaka.

Frida praznuje, veseli se druženja z otroki

V soboto dopoldan v bistriški park vabi maskota Frida. Fridina mišnica bo z velikim dogodkom obeležila 12. rojstni dan. Za otroke pripravljajo ustvarjalne in športne delavnice, obiskali jih bodo tudi vojaki, gasilci, čebelarji … Rojstnodnevno druženje se prične ob 9. uri s predstavo na temo čebelarstva, ki je rdeča nit letošnjega Fridinega rojstnega dne. Druženje se bo nadaljevalo s plesnimi in gibalnimi animacijami. Ponovno pa se obeta tudi tekmovanje Fridatlon, ki so ga lansko leto prvič zasnovali bistriški osnovnošolci.

Kam gredo škratje na dopust?

Sobotno dopoldansko dogajanje bo svoj epilog dobilo zvečer, ko bo ob sončnem zahodu na notranjem dvorišču Crouzeta v Slovenski Bistrici uprizorjena gledališka predstava Škrata na dopustu. Predstavo bo v sklopu dogodka Oživitev dvorišč z uličnim gledališčem odigralo ulično gledališče Rožmarin. Organizatorji so želijo, da bi ta premierna predstava bila le en dogodek v nizu prihajajočih, ki bi poskušal obuditi ta bistriški prostor.

Letos ponovno kolesarski vzpon na Tri kralje

Po nekaj letih ponovno prirejajo vzpon bistriško Pohorje. Kolesarski skok na Tri kralje letos tekmovalcem ponuja tudi novo kategorijo: vožnjo z električnimi kolesi. 22. september bo tako kolesarsko obarvan dan – na 14-kilometrski progi iz Slovenske Bistrice do Treh kraljev pričakujejo številne kolesarske navdušence. Zaradi kolesarke preizkušnje bo med 10. in 12. uro občasna premična popolna zapora glavne ceste na že omenjeni relaciji.

Pestro dogajanje pa tudi na Črešnjevcu in Pragerskem, kjer obeležujejo svoja praznika. Več v aktualni številki Bistriških novic. (A. S.)