Bistriško: Močan veter podrl več dreves, nikar v parke! Mnogi brez elektrike

Današnje močno neurje s hudim vetrom povzroča težave tudi na Bistriškem. S Komunale Sl. Bistrica sporočajo, da zaradi polomljenega drevja in vejevja odsvetujejo gibanje in zadrževanje v grajskem parku v Slovenski Bistrici, prav tako tudi v drugih parkih – pri občini, zdravstvenem domu in drugod. Torej – izogibajte se parkovnih površin, dokler ne odstranijo polomljenega drevja ter vejevja.

Na terenu so vsa gasilska društva. Gasilci odstranjujejo drevesa iz lokacij, kjer ogrožajo objekte ali prometno infrastrukturo, pokrivajo poškodovane strehe, črpajo meteorno vodo … Zaradi preobremenjenosti številke 112 so občanom podali tudi možnost klica na druge telefonske številke.

V Makolah strela zanetila požar, mnogi brez elektrike

Iz Makol poročajo o požaru, ki ga je ponoči zanetila strela v nadstrešku ob stanovanjskem objektu v naselju Varoš.

Ponekod na Bistriškem so prebivalci brez električne energije. Že ponoči in tudi preko dopoldneva je nevihtno dogajanje zajelo oskrbno območje družbe Elektro Maribor. Največ nevšečnosti je povzročilo na področju Slovenske Bistrice in Ptuja. Malo pred poldnevom je bilo okoli 30 tisoč odjemalcev brez napajanja z električno energijo. V Elektro Maribor prosijo za razumevanje; s preklopitvami in izločevanjem okvarjenih sektorjev skušajo zmanjšati število odjemalcev, ki so brez napajanja z električno energijo. (B.P., foto – vir FB Radar Sl. Bistrica)