Bistriško društvo Vintgar po dveh desetletjih zaključuje delovanje

Po 20 letih uspešnega delovanja so člani slovenskobistriškega društva Vintgar − društva za zaščito narave in okolja − sklenili prenehati z delovanjem. Razlog za odločitev je starostna sestava članstva, saj društvu ni uspelo pritegniti mlajših generacij.

V dveh desetletjih pa se uresničili številne okoljske pobude. Več v sporočilu za javnost, katerega avtor je Janez Ülen:

»Po 20 letih uspešnega delovanja so člani bistriškega društva Vintgar − društva za zaščito narave in okolja − sklenili prenehati z delovanjem.

Idej in izzivov ostaja še zmeraj veliko, vendar starostna sestava društva, v katerem prevladujejo upokojenci, ne omogoča več aktivnega delovanja v lokalnem in širšem okolju. Število aktivnih članov je v obdobju delovanja od začetnih 15 naraslo do 70 in ponovno upadlo do sedanjih 22. Upravnemu odboru in dolgoletni predsednici Sonji Jelen ni uspelo dovolj pomladiti društva, pritegniti več mladih in ekološko osveščenih članov. Tudi v finančnem smislu je bilo delovanje v zadnjem času okrnjeno, saj so v društvu delovali samo s članarinami članov.

Na preteklih 20 let gledajo s ponosom. V društvu, ki so ga vodili dr. Janko Predan, Drago Mohorko, Aleksandra Frumen in Sonja Jelen, so delovali za Bistričane in prebivalce Slovenije. Društvo je bilo pobudnik boja proti plastičnim nakupovalnim vrečkam v Sloveniji. Prav tako so bili iniciatorji za zmanjšanje količine nagrobnih sveč. Podpirali so ohranjanje gozdov na področju Natura 2000, tudi na Pohorju. Borili so se proti golosekom in divjim odlagališčem v vodovarstvenem okolju, tudi ko ni bilo posluha s strani vlade ali lokalne skupnosti. Med drugim so preprečili golosek nad bistriškim bazenom. Območje je sedaj zaščiteno in nudi zelenje, zaščito pred hrupom, vetrom in erozijo, hkrati pa je zelena oaza za divje živali sredi mestnega okolja.

V sodelovanju s Komunalo Slovenska Bistrica so financirali postavitev klopi ob potoku Bistrica in sajenje dreves v mestu. Polepšali so mestno jedro s cvetjem, izvajali čistilne in humanitarne akcije in sodelovali s šolami, skavti in taborniki, čebelarji, ribiči, Zavodom za kulturo, zeliščarji, z društvom Majolika … V mestu so organizirali izmenjavo in delitev avtohtonih semen in sadik ter rabljenih oblačil, igrač in knjig.

Najbolj je odmeval njihov uspešni boj za preselitev zbiralnice kovinskih in nevarnih odpadkov na ustreznejši prostor. Na državnem nivoju so se z drugimi sorodnimi društvi borili za zdravo pitno vodo, za preprečitev gradnje lakirnice Magna in postavitve vetrnih elektrarn na Pohorju.

Za člane in javnost so organizirali izobraževanja na temo urbanistike, bio vrtnarjenja, samooskrbe, invazivnih rastlinah, o skrbi za čebele in ptice … Izdali so tudi brošuro »Naš vsakdanji kruh na krožnik, ne v koš!« in opozorili na neekološko in neracionalno ravnanje s hrano.

Pripravili so obiske in oglede eko kmetij, bistriške vodarne, čistilne naprave in odlagališča na Pragerskem. Predsednica društva Sonja Jelen poudarja, da so se razvijali od »drevesoobjemalk« do resne moči v boju za zaščito narave. Ob zaključku delovanja je opozorila, da je človek del narave, brez nje ni njegovega obstoja. Ljudje moramo ostati partnerji narave in ne le njeni izkoriščevalci. Sonja Jelen upa, da bodo sorodna društva in mladi nadaljevali prizadevanja za zdravo okolje, za prihodnost naših zanamcev, tudi za ceno večje skromnosti in sočutnosti. Pred zaključkom delovanja bodo v društvu Vintgar sredstva z računa namenili drugim sorodnim društvom in ureditvi okolja v mestu.”