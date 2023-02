BISTRIŠKO: dimniški požar na Črešnjevcu, prometna nesreča na avtocesti, na Urhu vozilo s cestišča, bistriški policisti zasegli orožje

Včeraj so na Bistriškem večkrat tulile sirene, ko so na pomoč hiteli gasilci in reševalci.

Opoldne je na Črešnjevcu prišlo do dimniškega požara v stanovanjski hiši. Gasilci PGD Pragersko in Slovenska Bistrica so dimnik pregledali s termo kamero, predrli dimnik, očistili saje in varovali objekt do izgoretja saj.

Ob 16.18 so na avtocesti med izvozoma sever in jug v smeri proti Slovenski Bistrici trčila tri osebna vozila. Gasilci PGD Slovenska Bistrica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje in posipali iztekle tekočine na cestišču. Poškodovanih v prometni nesreči ni bilo.

Ob 18.38 je v naselju Urh v občini Slovenska Bistrica osebno vozilo zapeljalo s cestišča in pri tem zagorelo. Gasilci PGD Tinje in Zgornja Bistrica so požar na vozilu pogasili in preventivno podrli tri drevesa zaradi morebitnega širjenja požara. Reševalci NMP Slovenska Bistrica so poškodovanega voznika prepeljali v UKC Maribor.

Zaseženo orožje

Policisti PP Slovenska Bistrica pa so včeraj na območju Ruš opravili hišno preiskavo pri 60-letnem moškem. Med hišno preiskavo sta bili najdeni dve kovinski palici s sprožilnim mehanizmom in nameščenimi optičnimi napravami, pet vžigalnikov za ročno bombo in nekaj kosov prirejenih delov za izdelavo orožja ter 267 nabojev različnih kalibrov in dve pištoli (ena z dušilcem zvoka), za kateri ni imel ustreznih dovoljenj. Po opravljenih analizah in zbranih obvestilih bodo policisti podali kazensko ovadbo. (Foto: PU Maribor)