Bistriško: Delež pozitivnih strmo narašča

V občinah na širšem Bistriškem so okužbo z novim koronavirusom včeraj potrdili pri 26 ljudeh. Po podatkih portala covid sledilnik je aktivno okuženih v zadnjih 14 dneh v občini Slovenska Bistrica 94, v občini Oplotnica 25, v Poljčanah 24 in v Makolah 4.

Okuženih je vedno več

V Zdravstvenem domu v Slovenski Bistrici so v tem tednu odvzeli povprečno okoli 75 brisov dnevno. Delež pozitivnih strmo narašča in je dosegel že 30 odstotkov. Okuženih je vedno več, seveda pa obstaja možnost, da se vsi okuženi niti ne testirajo.

Za zmanjšanje okužb lahko največ naredimo sami s spoštovanjem pravil – opozarja vodstvo zdravstvenega doma. Enako poudarja podžupan Slovenske Bistrice, Stanislav Mlakar: »Upoštevajo zlata tri pravila, torej nošenje mask, razkuževanje rok, površin in tretje – držimo varnostno razdaljo. To je to, kar je resnično potrebno in če bomo vsi tako ravnali, potem bomo res čuvali eden drugega.«

Kako na testiranje?

V ZD Slovenska Bistrica so drive-in testiranje na okužbo z novim koronavirusom vpeljali 21. septembra. Na bris vas mora napotiti izbrani osebni zdravnik.

Samoplačniško testiranje na novi koronavirus v ZD Slovenska Bistrica ni možno. V tem primeru morate na bris v Maribor. Cena testiranja in izdaje potrdila, ki ga testirana oseba dobi naslednji dan, se giblje okrog 93 evrov. Tudi na samoplačniški bris se je treba naročiti na izbrano zdravstveno ustanovo, od koder sporočijo datum in uro za odvzem brisa.

Veliko zanimanje za cepljenje proti gripi

V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica so v tem tednu začeli s cepljenjem proti gripi, vendar so razpoložljive doze cepiva pošle. Pacienti se lahko naročijo pri svojem izbranem osebnem zdravniku, kjer dobijo datum in uro cepljenja. Vsi drugi se lahko naročijo na telefonski številki, ki je objavljena na spletni strani zdravstvenega doma. Nove zaloge cepiva prejemajo praviloma tedensko. (Bojana Petelinšek)