Bistriško: Čistilna akcija prestavljena

Zaradi napovedi obilnega dežja so na Bistriškem preklicali današnjo čistilno akcijo in jo prestavili. Ponekod so že določili nov datum – na primer v Poljčanah, Laporju ter na Spodnji Polskavi bo akcija naslednjo soboto, 5. aprila. V drugih krajih pa bodo datum akcije še sporočili. Na Komunali so pojasnili, da bodo poskrbeli za odvoz zbranih odpadkov v dogovoru s predstavniki občin, kadarkoli bodo akcijo izpeljali.

K akciji ponovno vabijo vse občane Slovenske Bistrice, Poljčan, Makol in Oplotnice – društva, organizacije, člane krajevnih skupnosti, vaških odborov in druge, ki želijo prispevati k urejenemu okolju.

Akcija je namenjena čiščenju javnih površin, cest, jarkov, obrečnih površin, zelenic. Ne pa tudi odstranjevanju nevarnih odpadkov, kot so igle, azbestne plošče, olja … Slednje bodo odstranile ustrezne službe na podlagi posredovanih informacij o lokaciji.