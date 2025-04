Bistriškim nogometašem se ni uspelo uvrstiti v polfinale pokalnega tekmovanja

Uvodno dejanje četrtfinala pokala Pivovarne Union je potekalo na Štajerskem. V bistriškem športnem parku sta se pomerila NK Kety Emmi & Impol Bistrica in Koper. Domačega drugoligaša Bistrico, ki je bila pred tem v letu 2025 še neporažena, so Koprčani odpravili z 2:0. Gostitelji so se do 70. minuti dobro upirali gostom, nato pa je njihovo mrežo zatresel Tomi Jurić. Po avstralskem Hrvatu se je med strelce vpisal še Denis Popović. Gostitelji so najlepši priložnosti za zadetek zapravili prek Jaše Jelena in Brina Horvata.

Dr. Vito Martinčič, predsednik NK Kety Emmi & Impol Bistrica:

Mislim, da smo vsi videli eno odlično tekmo – vrhunsko predstavo domače ekipe. Dokler je ekipa imela moč, ker to so le vendarle zelo mladi igralci, smo bili popolnoma enakovredni na igrišču, potem pa se je videlo še posebej v drugem polčasu, da je začelo zmanjkovati moči. Prejeli smo dva gola, ki sta bila posledica individualne kvalitete gostov. Velik poklon našim igralcem in strokovnemu štabu, ki so opravili izredno delo in tudi velik poklon Bistričanom in vsem ljubiteljem nogometa, ki so popolnoma napolnili tribune.

Domen Zajšek, kapetan NK Kety Emmi & Impol Bistrica:

Za to tekmo nismo potrebovali neke dodatne motivacije, vedeli smo proti komu igramo. Imeli smo eno 100% priložnost iz katere bi skoraj morali zadeti. Če bi zadeli bi se morda tekma odvila v drugo smer, v neko drugo dimenzijo. Kljub temu sem vesel in ponosen kako smo igrali. Hvaležen sem vsem navijačem, ki so nas danes prišli bodriti. Lepo je bilo videti polno tribuno.

Robert Pevnik, trener NK Kety Emmi & Impol Bistrica:

Koper smo dobro analizirali. Najbolj me veseli, da Koper ni imel odgovora na našo agresivnost. Normalno, da kdaj pa kdaj jim je to uspelo zaradi individualne kvalitete, ampak na koncu smo imeli mi skoraj več priložnosti. Takšen je Pokal, proti takšnim nasprotnikom moraš takšne priložnosti izkoristiti, če želiš zmagati. Zahvalil bi se publiki, je bilo zelo pozitivno. Ko se ena zgodba konča, se lahko druga začne. V nedeljo že nova priložnost proti Kranju v prvenstvu.

Denis Popović, NK Koper, strelec drugega zadetka:

Zelo težka tekma. Čestital bi ekipi Bistrice na zelo dobri igri. Na koncu je naša individualna kvaliteta dala tehtnico na našo stran in smo zasluženo napredovali. (GA)