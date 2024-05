Bistriški Twirling klub Sašo v ZDA osvojil 15 medalj

Twirling klub Sašo iz Slovenske Bistrice se je prvo nedeljo v maju podal v Orlando na Floridi, v Združenih državah Amerike, na tekmovanje Twirl Mania 2024. Klub so zastopale Melani Gril, Eva Mlaker, Leja Gorjup, Neli Žunko, Larissa Repnik, Mia Baumkircher in Katarina Ošlak pod vodstvom trenerja Saše Koprivnika. Punce so osvojile šest zlatih, pet srebrnih in štiri bronaste medalje ter dodale še številne visoke uvrstitve.

Po nekaj dnevni pripravi na tekmovanje na ameriških tleh, se je sedem tekmovalk s trenerjem na čelu ter spremljevalko podalo v boje za odličja. Tekmovanje, ki je potekalo v Epcot areni, je v treh dneh postreglo z nekaj več kot 1500 nastopi tekmovalcev iz vsega sveta. Tekmovanje se je pričelo v petek, ko so bili na sporedu programi prostih disciplin ter se nadaljevalo skozi vikend, ko so se odvijali programi v tehničnih disciplinah in skupinah. V vseh programih, ki so jih bistriške tekmovalke odplesale, je prišlo do številnih pozitivnih presenečenj, saj si je bistriški klub v petek z izjemno dobrim izhodiščem odprl številna vrata za boj za kolajne tudi v soboto in nedeljo. Že v petek so bili rezultati izjemni in v svojo vitrino je ekipa pospravila šest kolajn. S tem se je dvignila tudi motivacija za sobotni del, ki je bil še težji, saj je bilo na vrsti več tekmovalnih nastopov kot v petek. Znova je klubu uspel neverjeten podvig, saj si je dodatno priboril še osem kolajn. Tudi nedeljski del je s tekmovanjem skupin poskrbel za odlične rezultate in za zaključek je ekipa Twirling kluba Sašo dodala še eno zlato odličje.

Še isti dan povratka iz ZDA del ekipe ter nekaj preostalih članov Twirling kluba Sašo, ki niso bili v Ameriki, odhaja na odprto prvenstvo Španije, ki bo od 17. do 19. maja potekalo v Barceloni. Tako se tekmovalni ciklus mednarodnih tekmovanj za bistriški klub nadaljuje. (Povzeto po zapisu: TK Sašo, Foto: TK Sašo)

Rezultati glede na osvojene medalje:

Freestyle Pari:

Mia Baumkircher in Katarina Ošlak – 2. mesto

Eva Mlaker in Leja Gorjup – 3.mesto

Freestyle:

Melani Gril – 1.mesto

Leja Gorjup – 1.mesto

Mia Baumkircher – 2.mesto

Eva Mlaker – 3.mesto

Dance twirl:

Melani Gril – 1. mesto

Mia Baumkircher – 1. mesto

Eva Mlaker – 2. mesto

Solo:

Melani Gril – 1. mesto

Katarina Ošlak- 2. mesto

Eva Mlaker – 3. mesto

Solo pari:

Eva Mlaker in Leja Gorjup – 2. mesto

Katarina Ošlak in Mia Baumkircher – 3. mesto

Skupine:

Team – 1. mesto