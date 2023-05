Bistriški Twirling klub Sašo se iz Španije vrača s šestimi medaljami

Twirling klub Sašo iz Slovenske Bistrice se je ta vikend udeležil mednarodnega twirling tekmovanja v španski Barceloni – Spain Open 2023. Klub je zastopalo sedemnajst deklet, ki so osvojile dve zlati, dve srebrni in dve bronasti medalji. Dodale so še tri četrta, šest petih in štiri šesta mesta. Medalji zlatega leska sta osvojili v dvojicah Melani Gril in Alina Ahmedovič ter Aneja Juhart in Larisa Repnik. Srebrni medalji sta pripadli ekipi TK Sašo in Evi Mlaker. Bronaste medalje pa so si priborile Melani Gril ter v paru Eva Mlaker in Leja Gorjup. Trener in vodja ekipe je bil Sašo Koprivnik. Ekipo so v Španiji spremljali tudi spremljevalci in starši oziroma navijači. (D.G.)

Oglas