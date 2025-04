Bistriški Twirling klub Sašo na državnem prvenstvu TZS osvojil več kot 30 medalj

Minuli vikend je Twirling klub Sašo Slovenska Bistrica nastopil na 28. državnem prvenstvu v twirlingu, ki je potekalo v Ljutomeru. Tekmovanje je bilo zadnje pod okriljem Twirling zveze Slovenije, saj se ta združuje z Mažoretno in twirling zvezo Slovenije. Dogodek je bil zato ne le tekmovalno, temveč tudi simbolno pomemben, saj je zaznamoval konec enega poglavja v zgodovini slovenskega twirlinga.

Kot so sporočili iz kluba je bil za TK Sašo vikend zelo uspešen – osvojili so več kot 30 medalj v različnih kategorijah. Tekmovalci so navdušili z zrelimi, tehnično dovršenimi in samozavestnimi nastopi. »A ob vsem tekmovalnem zanosu je bilo vzdušje tudi močno čustveno. Preplet ponosa, nostalgije in povezanosti je bil prisoten na vsakem koraku – tako med tekmovalci kot trenerji, strokovnimi delavci, starši in navijači.« V klubu pravijo, da so ponosni na vse nastopajoče, ne le zaradi rezultatov, temveč zaradi odnosa, srčnosti in medsebojne podpore, ki so jo pokazali ob zaključku tega pomembnega poglavja. Dodajmo še, da je posebno presenečenje pripravila skupina mamic, ki se je skupaj s svojimi otroki predstavila z ganljivo in nepozabno točko, ki je navdušila prav vsakega.

Klub zdaj zre v prihodnost – v novo poglavje, ki se odpira s skupno zvezo, in prinaša še več priložnosti za rast, razvoj in ustvarjanje novih zgodb. Nekatera dekleta iz Twirling kluba Sašo se intenzivno pripravljajo na prihajajoče mednarodne izzive – že maja jih čaka nastop na Odprtem prvenstvu v Barceloni, julija bodo zastopale Slovenijo na Evropskem prvenstvu v Lleidi, avgusta pa še na Svetovnem prvenstvu v tehničnih disciplinah, ki bo potekalo v Torinu. (Tekst in foto: TK Sašo)