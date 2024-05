Bistriški Twirling klub Sašo iz Španije z devetimi odličji

Od 17. do 19. maja je v španski Barceloni potekalo tekmovanje Twirling Spanish Open 2024, ki se ga je udeležil tudi Twirling klub Sašo iz Slovenske Bistrice. Za del ekipe je bilo to že drugo mednarodno tekmovanje v tem mesecu, saj so se na dan odhoda v Španijo vrnili iz ZDA. Tekmovanje je v petek potekalo v tehničnih disciplinah, v soboto v prostih disciplinah, v nedeljo pa je bil na vrsti elitni nivo ter pari in skupine. Ob močni konkurenci, celodnevnem dogajanju v telovadnici ter ob izjemnem navijanju slovenskih navijačev se je slovenska twirling ekipa odlično odrezala. Twirling klub Sašo se tako domov vrača s štirimi zlatimi, eno srebrno in štirimi bronastimi medaljami. Ob tem pa so dodali še dve četrti mesti, dve peti mesti in dve šesti mesti. Po prihodu domov ne bo veliko časa za počitek, saj se bo v Slovenski Bistrici drugi vikend v juniju odvijalo mednarodno tekmovanje Slovenija Open 2024. (Tekst in foto: TK Sašo)