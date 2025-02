Bistriški TK Sašo uspešen na domačih kvalifikacijah za 28. DP

Twirling Klub Sašo je bil organizator zadnjega kvalifikacijskega tekmovanja pod okriljem Twirling zveze Slovenije (TZS), ki je potekalo v Športni dvorani Slovenska Bistrica. Nedeljsko dopoldne je bilo rezervirano za tehnične discipline, v popoldanskem delu pa so na vrsto prišle proste discipline, ki so postregle z dobrimi koreografijami, kreativnostjo in energičnimi nastopi. Vsi člani domačega kluba so se uspešno uvrstili v finale 28. državnega prvenstva v twirlingu, ki bo potekalo aprila v Ljutomeru.

Pred klubom je še eno pomembno kvalifikacijsko tekmovanje, tokrat pod okriljem Mažoretne in twirling zveze Slovenije (MTZS). Tudi to finale bo potekalo v aprilu. Kljub temu, da sezona še ni zaključena, si je klub že zagotovil nekaj predstavnikov za svetovni pokal, ki bo avgusta v Torinu v Italiji. Preostali tekmovalci bodo imeli priložnost, da si svoj nastop na mednarodnih tekmovanjih priborijo v prihajajočih izzivih. (Tekst in foto: TK Sašo)