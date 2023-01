Bistriški policisti pozivajo javnost: imate kako informacijo o silvestrski nesreči s pirotehniko?

V Slovenski Bistrici se je na Trgu svobode, ob silvestrovanju na prostem, pri uporabi pirotehničnih izdelkov takoj po polnoči, ena od baterij z izstrelki prevrnila, izstrelki pa so zadeli tri občane. Ena oseba je pri tem dobila hudo telesno poškodbo, dve osebi pa sta bili laže poškodovani.

Policisti o dogodku še zbirajo informacije, danes so poslali še poziv javnosti: Policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica zaradi razjasnitve dogodka naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o dogodku, da pokličejo na Policijsko postajo Slovenska Bistrica na (02) 843 29 27 ali pokličejo na interventno številko 113, oziroma anonimni telefon 080 1200.

Prav tako poročajo še o dveh vlomih v Slovenski Bistrici: Obravnavajo vlom v stanovanjsko hišo, iz katere je bilo odtujeno orodje in električna naprava. Materialna škoda po nestrokovni oceni znaša 1.500 evrov. Prav tako je bilo vlomljeno v poslovne prostore, kjer je neznani storilec pregledal več pisarn in iz ene odtujil sef. Policisti še zbirajo obvestila in nadaljujejo s preiskavo.