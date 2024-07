Bistriški nogometaši že odigrali tri pripravljalne tekme, prva okrepitev vratar Lukas Tomažič

V nogometnem klubu Kety Emmi & Impol Bistrica, so s pripravami na novo sezono v 2. Slovenski nogometni ligi, pričeli konec meseca junija. Odigrali so že tri pripravljalne tekme. V petek 5. julija so se v Rogaški Slatini pomerili z Dinamom Bukarešto iz Romunije. Po borbeni predstavi so izgubili z rezultatom 1:2, trener Robert Pevnik je priložnost za dokazovanje namenil kar 24 fantom. Za Bistričane je edini zadetek po lepi akciji dosegel Maks Markelc, ki je eden izmed mnogih mlajših fantov priključen članski ekipi na pripravah za novo sezono. V sredo 10. julija so v Lendavi igrali proti madžarskemu predstavniku FC ZTE. Dosegli so prvo zmago na pripravah z 2:1. Prvega zadetka v bistriškem dresu sta se razveselila Krapukhin in Vugrinec. V soboto 13. julija so se na Rogli pomerili še z enim romunskim predstavnikom – FC Arges Pitesti in izgubili z 0:3.

Dodajmo še, da so poskrbeli za prvo okrepitev v poletnem prestopnem roku. Ekipi se je pridružil 19-letni vratar Lukas Tomažič, ki je v Slovensko Bistrico prišel iz NK Maribor. Lukas je prve nogometne korake naredil prav v Bistrici, pred dobrimi petimi leti pa je odšel v Maribor, kjer je uspešno nastopal v mladinskih selekcijah. Je tudi član slovenske nogometne reprezentance do 19 let. (GA, Foto: FB – NK Kety Emmi & Impol Bistrica)