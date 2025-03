Bistriški nogometaši z golom Krapukhina premagali Gorico, v pokalu jih čaka Koper

Minuli vikend je bil odigran 18. krog v 2. Slovenski nogometni ligi. Nogometaši NK Kety Emmi & Impol Bistrica so v domačem športnem parku gostili drugouvrščeno ekipo ND Gorice in zmagali z 1:0. Bistričani so do zmage prišli z zadetkom v 79. minuti, ko je za domače slavje še osmič v sezoni zadel Stanislav Krapukhin, ki si zdaj deli drugo mesto ligaške lestvice strelcev. Slednji je po tekmi povedal: »Dobra tekma, neverjetna čustva. Ekipa je opravila ogromno dela in pokazala pravi karakter. Ta tekma je dokaz, da se lahko kosamo s komerkoli. Hvala navijačem za izjemno podporo!« Bistričani so na sedmem mestu lestvice povečali naskok pred zasledovalci – zbrali so 29 točk. V naslednjem krogu bodo v soboto gostovali pri ekipi NK Beltinci Klima Tratnjek.

Včeraj je Nogometna zveza Slovenije opravila žreb četrtfinalnih parov slovenskega nogometnega pokala Pivovarna Union. Tekme bodo odigrane 2. aprila. Bistriški nogometaši bodo v domačem športnem parku gostili prvoligaša – nogometaše Kopra. Domači navijači bodo tako lahko na stadionu pozdravili nekdanjega bistriškega nogometaša Lana Vidmarja, ki je naprej prestopil v NK Maribor, ti pa so ga nato letos posodili v Koper. (GA, foto: NK Kety Emmi & Impol Bistrica)