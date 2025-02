Bistriški nogometaši spomladanski del prvenstva pričenjajo pri ljubljanski Iliriji

Danes se pričenja spomladanski del prvenstva v 2. Slovenski nogometni ligi. Nogometaši NK Kety Emmi & Impol Bistrica bodo v nedeljo gostovali v Ljubljani pri nogometaših Ilirije 1911. Bistriški nogometaši so po jesenskem delu prvenstva na lestvici na sedmem mestu, nogometaši Ilirije pa so na 13. mestu.

Kot nam je povedal trener Robert Pevnik so na tekmo odlično pripravljeni. »Ilirija se bori za obstanek v ligi – za golo preživetje in vem, da nas čaka ena peklenska tekma proti zelo motiviranim nasprotnikom. Verjamem v pozitivni rezultat in dobro igro Bistrice.« Sicer pa so priprave bistriških nogometašev potekale po planu. Trener Pevnik nadaljuje: »Vse kar smo si začrtali, smo postorili. Odigrali smo 9 prijateljskih tekem. Večina od njih so bile zelo kvalitetne, večinoma s prvoligaškimi ekipami. Prikazali smo zelo dobre igre. Igralci so bili učinkoviti, dosegli smo 2,5 gola – če pogledamo povprečje danih golov. Gremo tekmo po tekmo. Naši cilji so enaki kot pred sezono. Naredili smo prvo selekcijo, spomladi bomo naredili drugo selekcijo igralcev. Verjamem, da bomo v tem uspešni in bomo imeli naslednjo sezono zelo konkurenčno ekipo za sam vrh.«

1 od 4

Ekipa je nekoliko spremenjena glede na jesenski del. Omenimo nekatere prihode in odhode igralcev. Bistričani se v pomlad podajajo brez dosedanjega kapetana in najboljšega jesenskega strelca lige Jaše Martinčiča. Avtor 11 drugoligaških zadetkov se je že razveselil prvoligaškega prvenca. Iz Radomelj, kamor je prestopil, se je na kaljenje preselil obetavni Jaša Jelen. Nazaj v bistriško ekipo se je iz Jadran Dekanov vrnil Nejc Bračko. Mladi ekipi sta se pozimi pridružila tudi dva mlada nogometaša z nekaj drugoligaške kilometrine, Kristjan Trdin in Angelo Timotej Rec. (GA)