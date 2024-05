Bistriški nogometaši sezono zaključili s porazom, na lestvici sedmi

V 2. Slovenski nogometni ligi je bil odigran zadnji 30. krog. Nogometaši NK Kety Emmi & Impol Bistrica so gostovali pri ekipi Vitanest Bilje in izgubili z 0:3. Prvaki so postali nogometaši Primorja eMundia, ki bodo prihodnjo sezono igrali v 1. SNL. Drugo mesto je osvojila ekipa Nafte 1903, ki jo za igranje v 1. SNL čakajo še kvalifikacije. Nogometaši Dravinje so zasedli enajsto mesto. Bistriški nogometaši so zasedli končno sedmo mesto. Dosegli so trinajst zmag, dvanajst porazov, petkrat igrali neodločeno in zbrali 44 točk.

O minuli sezoni je bistriški trener Goran Stankovič povedal: »Turbulentna sezona. Lansko leto je bila čisto druga slika. Borba za obstanek. Prišli smo v polfinale pokala. Letos je bil štart dober oziroma ta prvi del odličen, da se je nabrala neka zaloga točk. Drugi del je bil malo »mix«, kar se tiče rezultata. Točkovno smo točke zbirali vsako drugo tekmo oziroma domače tekme zmagovali. Cilj zadan pred sezono je dosežen.« (D.G.)