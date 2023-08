Bistriški nogometaši premagali nogometaše Dravinje

V bistriškem športnem parku je bila odigrana tekma četrtega kroga 2. Slovenske nogometne lige, saj sta bila drugi in tretji krog preložena zaradi vremenskih nevšečnosti. Nogometaši Kety Emmi & Impol Bistrica so bili v »sosedskem derbiju« pred 700 gledalci, s 3:0 boljši od nogometašev Dravinje. Prvi polčas se je končal brez zadetkov. V drugem polčasu pa so Bistričani najprej povedli v 51. minuti, ko je zadel Ante Kuliš po veliki napaki gostujočega vratarja Domna Mrežarja. Na 2:0 je v 65. minuti povišal rezervist Rok Frešer, ki je v igro vstopil le dve minuti pred doseženim zadetkom. Končni rezultat 3:0 pa je v 81. minuti postavil Andraž Borovnik. Bistriški nogometaši so na lestvici po dveh odigranih krogih na odličnem tretjem mestu s štirimi točkami, nogometaši Dravinje so enajsti s tremi točkami.

1 od 9

V naslednjem krogu, bodo v nedeljo 20. avgusta ob 17:30 uri bistriški nogometaši gostovali v Novem mestu pri Krki, nogometaši Dravinje pa bodo isti dan in ob isti uri gostili nogometaše Ilirije 1911. (D.G.)