Bistriški nogometaši premagali Nafto, v torek jih v polfinalu pokala čaka Maribor

V Slovenski Bistrici vlada prava nogometna evforija pred torkovo polfinalno tekmo pokalnega tekmovanja, ko bodo nogometaši Kety Emmi & Impol Bistrica v domačem športnem parku gostili nogometaše Maribora. Danes pa so bistriški nogometaši morali odigrati še tekmo 26. kroga 2. Slovenske nogometne lige. V domačem športnem parku so z 1:0 premagali nogometaše Nafte 1903. Zadetek je v 84. minuti dosegel Domen Zajšek, ki je po tekmi povedal: »Bila je trda tekma. Nafta je gradila igro na tem, da igrajo dolge žoge za našo obrambno linijo, s čimer smo imeli precej težav v drugi polovici prvega polčasa. Imeli smo kar nekaj zrelih priložnosti za zadetek, vendar žoga ni želela v gol. V drugem polčasu smo bili zrelejši, držali smo žogo, diktirali tempo, dosegli zadetek in zmaga je povsem zaslužena.«

Zmage je bil vesel tudi trener Goran Stanković, ki je spregovoril tudi o prihajajoči tekmi proti Mariboru: »Matematično si še nismo zagotovili obstanka. Zadnji dve tekmi smo imeli malce smole. Sem vesel za zmago – za fante in klub in jim čestitam za današnji pristop. Gremo tekmo po tekmo. Ko sem prišel v Slovensko Bistrico nisem razmišljal o pokalu, razmišljal sem o vsaki naslednji tekmi. Zgodilo se je, kar se je. Prihaja prvoligaš. Mi nimamo kaj izgubiti. Kakorkoli se bo končala tekma, ne smemo biti razočarani. Jaz verjamem, da bodo dali fantje vse od sebe. Ne bodo imeli nobenega pritiska. Hočem, da uživajo v tem momentu.«

Nogometaši Kety Emmi & Impol Bistrica, so po nepopolno odigranem 26. krogu na enajstem mestu z 29. točkami. V naslednjem krogu bodo v soboto 29. aprila ob 17. uri gostovali v Kranju pri nogometaših Triglava. Še prej pa kot že omenjeno, jih v torek ob 16.30 uri čaka polfinalna tekma Pokala Pivovarne Union, ko bodo gostili nogometaše Maribora. (D.G.)