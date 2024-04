Bistriški nogometaši doma igrali neodločeno s Primorjem

V 2. Slovenski nogometni ligi je bil odigran 25. krog. V bistriškem športnem parku so gostovali nogometaši Primorja eMundie. Domači nogometaši NK Kety Emmi & Impol Bistrica in gostje iz Ajdovščine so se razšli z neodločenim rezultatom 1:1. Prvi polčas so po golu Tomija Gobca, ki je zadel z vrha kazenskega prostora, dobili Bistričani, Ajdovci pa so do izenačenja prišli v 54. minuti srečanja. Izid je po hitri akciji in strelu s 15 metrov izenačil Goncalo Agrelos. Primorje s 47 točkami ostaja četrto, Bistrica je sedma z 38 točkami. Do konca prvenstva je še pet krogov. Bistriški nogometaši prihodnjo nedeljo gostujejo v Sežani pri nogometaših Tabora.

1 od 14

Strelec zadetka v bistriški ekipi Tomi Gobec, je po tekmi povedal: »Vedeli smo, da nas čaka težka in borbena tekma, težki pogoji. Mislim, da smo vsi dobro oddelali, sam pa sem bil nagrajen z zadetkom.« Z dobrimi obrambami se je v bistriški ekipi izkazal vratar Marko Deronja: »Zaslužena točka. Lahko bi tekma šla v eno in v drugo stran. Sem zadovoljen kako smo s soigralci vstopili v igro, smo šli po moško, čvrsto in agresivno. Točkovno se nam ni izšlo maksimalno. Upam, da igro nadgradimo s tremi točkami v naslednjem krogu proti Sežani, ki bo zelo neugoden nasprotnik.« (D.G.)