Bistriški judoist Vito Dragič nastopil na svojem zadnjem SP in osvojil deveto mesto

Od 19. do 23. maja je v prestolnici Združenih arabskih emiratov v Abu Dabiju potekalo člansko svetovno prvenstvo v judu. Moči je merilo kar 658 judoistov in judoistk iz 107 držav. Član slovenske reprezentance je bil tudi bistriški judoist Vito Dragič, ki je že pred odhodom na SP za Judo zveze Slovenije povedal, da bo to njegovo zadnje svetovno prvenstvo, saj se poslavlja od tekmovalne poti. »Že na svetovnem prvenstvu v Budimpešti sem si rekel, da bo to moje zadnje, ampak so se stvari odvile drugače. Tokrat pa mislim resno. Sedaj me čakajo druge stvari na poslovni poti in se bom bolj podal v tiste. Odpira se mi dosti možnosti za trenerstvo v tujini, za katerega imam dosti povabil. Pričel bom s seminarji in različnimi pripravami. Julija bom naredil dvodnevni pripravljalni kamp, kamor pride tudi en Japonec, da ponudimo našim tekmovalcem tudi v Sloveniji tehnične priprave, kjer se lahko učijo od šampionov. To je moj trenutni cilj, istočasno pa bom delal tudi na fizioterapevtski in trenerski poti. Sčasoma bom videl, v kaj točno se bom usmeril, ali pa bom še naprej delal miks vsega tega. Meni je judo dal vse v življenju, od prve do zadnje stvari.«

Na SP je v kategoriji nad 100 kilogramov osvojil deveto mesto. V uvodnem krogu je bil prost, v drugem je z iponom premagal Ciprčana Giannisa Antoniouja (10:0). V osmini finala je nato moral priznati premoč češkemu šampionu Lukašu Krpaleku (0:10), olimpijskemu prvaku iz Ria de Janeira 2016 in Tokia 2021. Poslovilni nastop na svetovnem prvenstvu je za JZS Vito Dragič pospremil s temi besedami: “Lahko bi rekel, da si lepšega konca v dani situaciji ne bi moral zaželeti. Dosti raje vidim neko enakovredno borbo s takšnih šampionom, kot je Karpalek, kot pa da imam nekoga, ki je na mojem rangu ali nižje ter proti njemu izgubim na nekih neumnih napakah. Zdi se mi, da sem pokazal to, kar še v sebi imam. Škoda, da to ni prišlo kakšno tekmo prej. Je pa tudi tako, da ko se poslavljaš, res iztisneš to, kar imaš v sebi in daš vse od sebe. Sam sem si želel biti tudi vsaj enkrat olimpijec, ampak moramo pogledati resnici v oči in upati, da komu mlajšemu v tej kategoriji uspe to, kar meni ni.” (D.G., Foto: IJF)