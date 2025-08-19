Bistriški Impol obeležuje 200 let delovanja z velikim koncertom za domačine

Impol letos praznuje 200 let delovanja – to je redkost ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše! Podjetje kljub zahtevnim globalnim razmeram posluje stabilno, veliko vlaga v avtomatizacijo, energetsko učinkovitost in razvoj trajnostnih tehnologij – je za lokalni časopis Bistriške novice poudaril glavni izvršni direktor Andrej Kolmanič.

V celotni skupini Impol dela okoli 2.400 ljudi, od tega več kot polovica v Slovenski Bistrici. Še posebej cenijo povezavo z lokalno skupnostjo – in prav njej bo namenjeno glavno praznovanje. 5. septembra prirejajo brezplačni koncert Nine Pušlar in skupine MI2.

Ob jubileju pripravljajo tudi obsežno monografijo, ki bo jeseni razkrila zgodbe ljudi, inovacij in prebojev, ki so zaznamovali Impol v zadnjih dveh stoletjih.