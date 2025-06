Bistriški gledališčniki na regijskem Linhartovem srečanju

Konec maja je v Ormožu potekalo regijsko Linhartovo srečanje 2025, ki ga na Bistriškem omenjamo z razlogom – ali bolje rečeno z dvema. Na odru se je predstavila Gledališka skupina DPD Svoboda Slovenska Bistrica s predstavo Tri ženske, ki jo je režiral Jožef Sobočan. Poleg uspešne predstavitve pa je na Bistriško romala tudi ena od nagrad za posebne dosežke: nagrado za žensko vlogo je prejela Maruša Motaln iz Gledališke skupine KUD Sloga Leskovec–Stari Log. Prepričala je v glavni vlogi Partljičeve komedije Točno opoldne v posebni sobi gostilne Šiker.

Pozornost ljubiteljskim gledališčnikom

Linhartovo srečanje je osrednji festival ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji in zamejstvu. Najprej se gledališčniki predstavijo na območnem srečanju – na Bistriškem je potekalo letos februarja in marca, kjer so skupine iz Slovenske Bistrice in Poljčan uprizorile štiri predstave. Vse si ogleda strokovni spremljevalec, ki po vsaki predstavi pripravi pisno oceno ter na podlagi videnega izbere skupine za nadaljnji regijski nivo.

Regijska srečanja so izhodišče za izbor najboljših predstav, ki jih izbere državni strokovni spremljevalec za program državnega Linhartovega srečanja. To bo letos potekalo med 18. in 20. septembrom v Postojni. Najboljši dosežki na državnem srečanju so nagrajeni s prestižnimi kipci – matički, najboljša predstava v celoti pa tudi s finančnim priznanjem v višini 800 evrov.