Bistriški baletniki obeležili 30 let

Bistriške baletke so v maju navdušile na odru SNG Maribor. Mlade balerine, večinoma osnovnošolke, so na odru pred širšo množico odplesale dodobra natrenirano plesno koreografijo. A letošnja baletna produkcija je ponudila več kot le estetski užitek ob gledanju baleta. Matea Brečko, vodja Oddelka za balet v bistriški glasbeni šoli, je skupaj s svojimi učenkami in gosti ustvarila posebno predstavo, v kateri je umetnost govorila skozi različne oblike – ne le preko plesa, temveč tudi petja in filma. Predstava, ki gledalce ne pušča ravnodušnih, je med občinstvo sejala vprašanja o odnosih do soljudi, še posebej starejših, pa tudi planeta oz. naše narave.

Letos baletni oddelek v Slovenski Bistrici praznuje že trideseto leto delovanja. In skoraj vseh 30 let mladi baletniki trenirajo pod vodstvom Matee Brečko, ki je v devetdesetih letih obudila baletno šolo v Slovenski Bistrici. (A. S.)

