Bistriške plesalke Slovenijo in Slovensko Bistrico zavihtele na svetovni plesni vrh

Iz Slovenske Bistrice poročajo o izjemnem uspehu, ki so ga dosegle plesalke tamkajšnjega Plesnega studia Plohl. Minulo nedeljo, 26. novembra, so na svetovnem prvenstvu v umetniškem dvoranskem plesu v Češkem Liberecu osvojile kar dva naslova svetovnih prvakinj.

Plesni studio Plohl iz Slovenske Bistrice so zastopale plesalke Nastja Zacharias, Nika Zalokar, Barbara Čičak, Simona Smolar, Vesna Muc in Vojka Tamer Lešnik ter glavna trenerka in koreografinja mag. Martina Plohl.

Gre za aktualne državne prvakinje, ki so se pod budnim očesom Martine na svetovno prvenstvo pripravljale zelo intenzivno. Nastopile so s kar dvema plesnima točkama in z obema prepričale zahtevne sodnike ter osvojile zlata odličja.

1 od 3

Najboljše v kategorijah mešani stil in latino show

Plesno točko z naslovom Emergency so z zlatom okronale že na državnem prvenstvu, sedaj pa tudi z laskavim nazivom svetovnih prvakinj v kategoriji mešanih stilov. Druga plesna točka z naslovom Bombsheel, pa je latino poslastica, ki zajema vseh pet latinskoameriških plesov (samba, chachacha, rumba, paso doble in jive) in je na svetovnem prvenstvu doživela svojo prvo premiero. Tudi latino show je sodnike prepričal in bistriška skupina deklet je še enkrat zasijala v zlatem soju.

Ko dosežejo harmonijo, je uspeh neizbežen

»To je bilo naše prvo svetovno prvenstvo in s tem tudi prvo tekmovanje tako visokega in zahtevnega nivoja. Z dekleti sem se zelo intenzivno pripravljala na svetovno prvenstvo, saj je za takšno tekmovanje izjemnega pomena tako fizična in plesna kot tudi psihološka priprava tekmovalca. Plesalke so bile zelo osredotočene med samo pripravo na tekmovanje. Trud, delo, povezanost in predanost so bili na koncu poplačani z dvema nazivoma svetovnih prvakinj.

Težko je ubesediti občutke, ko zaslišiš ime svoje države in na prestolu zagledaš svoj tim. To je nekaj, kar se ne zgodi pogosto in za kar je potrebno veliko garati. Zmagovalec je vedno lahko le eden in ko je to tvoj tim, te preplavijo čustva in od srca se ti odvali en velik kamen. Kot glavni trenerki in koreografinji mi največ pomeni zaupanje tima, ljubezen in povezanost, saj ko dosežemo to harmonijo, je uspeh neizbežen.

Izjemno sem ponosna na svoje plesalke, na to, da je zaplapolala slovenska zastava in da je Slovenska Bistrica bogatejša za dve zlati odličji svetovnih prvakinj. S svojimi plesnimi varovanci sem že veliko dosegla, a naziv svetovnih prvakinj je vsekakor titula, ki nikoli ne zbledi,« je povedala glavna trenerka in koreografinja mag. Martina Plohl in se obenem zahvalil zvestim podpornikom, uglednim podjetjem iz lokalnega okolja.