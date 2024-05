Bistriška plezalka Lucija Tarkuš v kvalifikacije za olimpijske igre

Slovenija ima v športnem plezanju na voljo štiri olimpijske kvote, vstopnico za Pariz si je z zmago na lanskem svetovnem prvenstvu že zagotovila Janja Garnbret. Za preostale tri se bo na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju od 16. do 19. maja v Šanghaju na Kitajskem in od 20. do 23. junija v Budimpešti na Madžarskem potegovalo osem članov slovenske reprezentance v športnem plezanju. Lov za še eno žensko kvoto v deželi zmajev začenjajo Vita Lukan, Mia Krampl, Sara Čopar in bistriška plezalka Lucija Tarkuš , ki je kot rezerva nadomestila Lučko Rakovec, za dve moški kvoti pa se bodo potegovali Luka Potočar, Anže Peharc, Martin Bergant in Zan Lovenjak Sudar. Na kvalifikacijskem turnirju se bo pomerilo 48 športnih plezalk in 48 športnih plezalcev.

20-letna Lucija Tarkuš, članica AK Impol Slovenska Bistrica je za PZS povedala: “Priprave so potekale podobno kot za vsako sezono, brez posebnosti, saj zelo dolgo nisem vedela, da sem bom tekme za olimpijske kvalifikacije sploh lahko udeležila. Ob tem bi Lučki rada zaželela čim hitrejše okrevanje in da ji bo zdravje služilo. Če bi prej vedela, da se bom lahko udeležila te tekme, bi prej začela delati na svoji vzdržljivosti in trenirati težavnost, prav tako bi se udeležila prvih dveh tekem za svetovni pokal na Kitajskem, ki sem ju izpustila. Posebnega pritiska ne čutim, ampak vidim to tekmo bolj kot priložnost, ki jo želim čim bolje izkoristiti in pokazati svoje najboljše plezanje. Mislim, da sem dobro trenirala in se zelo veselim tekme.” (Vir: PZS, Foto: Sportida, Domen Švab)