Bistriška plezalka Lucija Tarkuš na EI osvojila šesto mesto v težavnosti

Plezalka bistriškega Alpinističnega kluba Impol, Lucija Tarkuš je na Evropskih igrah, ki potekajo na Poljskem, včeraj zvečer v finalu športnega plezanja v težavnosti osvojila šesto mesto. Pričakovanja v slovenski reprezentanci so bila višja, saj je Lucija v polfinalu dan prej zasedla tretje mesto. Sicer pa je bil za Lucijo včeraj zelo dolg dan. Po dolgem deževnem vremenu so tekmo prestavljali in se je začela šele ob pol desetih zvečer, ko je prenehalo deževati. Še prej pa je dopoldan nastopila v polfinalu na balvanih in se s četrtim mestom tudi v tej disciplini uvrstila v finale, ki bo na sporedu danes zvečer.

Lucija je po včerajšnjem nastopu povedala: »Počutila sem se utrujeno po polfinalu v balvanih dopoldne, zato zvečer nisem mogla zaplezati, kot sem želela in sem se dobesedno vlekla v steni. Težavnost je moja primarna disciplina in sem tu več pričakovala. Računala sem tudi na nastop v finalu v balvanih in upam, da bom v tej drugi disciplini boljša ter da se mi uspe povzpeti na zmagovalni oder.« (D.G., Foto: Vid Ponikvar – naslovna slika)