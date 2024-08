Bistriška olimpijca med domačimi navijači

Zaključile so se Olimpijske igre v Parizu v Franciji. Nastope odbojkarjev so nestrpno spremljali tudi Bistričani, saj sta bila del reprezentance bistriška odbojkarja – brata Žiga in Tonček Štern. Čeprav sta se domov vrnila brez medalje, s kančkom grenkega priokusa, je doseženo peto mesto vseeno velik uspeh zanju in za slovensko odbojko. Po vrnitvi iz Pariza so v domači Slovenski Bistrici pripravili sprejem zanju. Z navijači iz domačega kraja sta podoživela nekaj pariških trenutkov …

Otroške sanje so se izpolnile

»Olimpijske igre so eden največjih športnih dogodkov na svetu, cel svet se združi, vse države navijajo za svoje. To so res sanje vsakega športnika od malih nog. Uspelo se nam je uvrstiti na OI, bilo je res težko, deset let smo garali za to. Vsi vemo, da smo celotno sezono, že svetovno ligo, odigrali na visokem nivoju. Želeli smo si teh OI in si jih tudi zasluženo prigarali. Postavili smo si visoke cilje, kvaliteto imamo, da bi prišli še višje, a žal tekma s Poljsko je bila pretežka. Uspevalo jim je vse, kar so naredili in tu so se končale naše OI. Življenje v olimpijski vasi pa bo za vedno ostalo v spominu. To je nepredstavljivo, fenomenalno, ko si ob res najboljših športnikih vseh športov na svetu. In si tudi sam del tega,« je strnil svoje vtise Tonček.

Podobno pravi tudi Žiga: »Uvrstitev na olimpijske igre je vsekakor izpolnitev otroških sanj. Skozi celo otroštvo smo gledali olimpijske igre na daleč, prek televizije. Se kasneje soočali s kvalifikacijami, ki so bile nehumano težke za nas. Pod tem sistemom, ko se nam je uspelo uvrstiti, pa je nepopisen občutek – niti zavedali se nismo, kam smo prišli iz čiste ničle. Res, to je uresničitev sanj. In neizmerno sem vesel, da sva bila tam skupaj s Tončkom, da sva doživela to. Tudi olimpijsko vas in srečevanje s športniki najvišjega možnega kova iz različnih držav, ki si jih prej spremljal po tv … Izjemna, zanimiva, odlična izkušnja. Domov sva se vrnila brez medalje, a vseeno je to velik uspeh za slovensko odbojko.« (B. P.)