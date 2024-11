Bistričanom sosedski obračun, Konjičane so prehiteli tudi na lestvici

V senci tekem reprezentance se ta konec tedna nadaljujejo tudi boji v 2. slovenski nogometni ligi. V Slovenski Bistrici je bil na sporedu sosedski obračun med ekipama Kety Emmi & Impol Bistrica ter konjiško Dravinjo.

Športna direktorja obeh ekip Alojz Fricelj in Nik Lorbek sta pred tekmo 15. kroga v studiu Radia Rogla napovedala zanimivo tekmo, na kateri se lahko zgodi karkoli. V obeh taborih so si razumljivo želeli prestižne zmage, na koncu pa so tisto, kar so se dogovorili v garderobi, očitno na igrišče bolje prenesli Bistričani, ki so zmagali kar s 4:0. Marcos Tavares je gostitelje v vodstvo popeljal že v 8. minuti, nato je dvakrat zadel Stanislav Krapukhin (32. in 47. minuta), delo pa je dokončal najboljši strelec lige Jaša Martinčič, ki je svoj enajsti zadetek v sezoni dosegel v 53. minuti.

Z novimi tremi točkami so Bistričani Konjičane prehiteli tudi na šestem mestu lestvice. (Jure Mernik)

Foto: Planet nogomet

