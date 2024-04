Bistričanka zastopa ameriško fakulteto

Pogovarjali smo se z 21-letno Hano, ki trenutno živi v mestu Long Beach, ki je približno 40 kilometrov oddaljeno od Los Angeles. Hana študira na tamkajšnji univerzi in kot je za študente v Ameriki značilno, je nastanjena v študentskem kampusu. In kako izgleda tipični študentski ameriški kampus? »Sestavljajo ga številne fakultete, športni objekti (rekreativni center, stadion, bazen, nogometno igrišče…), prostori za druženje in učenje, študentski domovi in menza, v kateri vsak študent med tednom dobi zajtrk, kosilo in večerjo, za vikende pa le malico in večerjo.« Večino prostega časa Hana preživi v kampusu, saj kot pravi, je zadrževanje izven kampusa lahko (predvsem ponoči) nevarno.

Sicer pa Hana nima veliko prostega časa, saj kot tenisačica zastopa svojo fakulteto. In prav tenis je bil razlog, da je Hana odšla študirati čez lužo. Hana pravi, da je v gimnazijskih letih življenje v Ameriki nikoli ni privlačilo, a ko so se njena gimnazjjska leta končevala, je morala izbrati svojo pot za naprej. Ker ni želela pustiti tekmovalnega tenisa ob strani, je padla odločitev za Ameriko. Hana se spominja, da je takrat v svoj e-nabiralnik prejemala različna sporočila ameriških fakultet. »Takrat sem dojela, da v ZDA poleg študija lahko igram tudi tenis, kar bi v Sloveniji bilo nekoliko težje ali skoraj nemogoče usklajevati.«

In kaj jo je ob prihodu v Long Beach najbolj presenetilo? »Veliko stvari. Ena izmed prvih je definitivno kultura in življenjski slog Američanov.« Pravi, da je zagotovo drugačno vzdušje pred njihovimi prazniki – priprave na zahvalni dan, noč čarovnic ipd. se začnejo mnogo prej kot pri nas. »Podobno velja tudi za športne dogodke kot je NFL, NBA in NBL tekme. V času tekem se ljudje zbirajo v barih s številnimi ekrani, navijajo za svoje favorite in poskrbijo za konkretno zalogo hitre hrane.«

Spomnimo: Hana Bečirovič Novak je tenisačica, ki je že v Sloveniji dosegala zavidljive rezultate. 2019 je postala državna prvakinja v dvojicah v članski kategoriji, 2021 je osvojila naziv državne prvakinje v dvojicah do 18 let, nanizala je tudi številne posamične uspehe. In na kateri svoj dosežek je Hana najbolj ponosna? »Največ mi pomenijo izkušnje, ki sem jih dobila z igranjem profesionalnih turnirjev serije ITF. Ponosna pa sem tudi na zmago turnirja Masters do 18 let, na katerem se pomeri najboljših 12 igralk Slovenije. Pa tudi na uvrstitev v finale dvojic mednarodnega turnirja ITF Juniors v Doboju v Bosni in Hercegovini.« Svojo teniško pot je začela v Slovenski Bistrici, pri petnajstih letih pa jo je nadaljevala v Mariboru v železničarskem teniškem klubu.

Čeprav se Hana v Kaliforniji odlično znajde, pa pogreša slovensko hrano. »Ko se pozimi za tri tedne vrnem domov, mami že v naprej sestavim jedilnik jedi, ki si jih želim jesti, tako da se konkretno najem slovenskih jedi, preden se vrnem nazaj v deželo hitre hrane.« In kdaj bo Hana ponovno v Slovenski Bistrici? Vrača se kmalu. »Okoli 20. maja in ostanem nekje do 20. avgusta.«

Prispevek je v celoti objavljen v aprilski številki Bistriških novic. (A. Sobočan)